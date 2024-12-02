Работа над законом о гостевых домах не завершена, но они войдут в госреестр

Законопроект по легализации гостевых домов будут доработан, но несмотря на это владельцы уже могут, согласно недавно принятому закону, включить их в официальный реестр средств размещения РФ.

Об этом сообщила ТАСС заместитель председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Татьяна Лобач.

Совет Федерации 27 ноября одобрил закон об обязательной классификации туристических объектов. До этого регулированию подлежали только гостиничные услуги непосредственно гостиниц, однако фактически существует множество других средств размещения. При этом гостевые дома, в отличие от иных видов объектов, существуя де-факто, не являются официально зарегистрированной категорией. Работа над законопроектом по их легализации ведется с 2023 года, но пока не завершена.

«Концепция в первом чтении законопроекта [о гостевых домах] была поддержана, но надо все довести до ума, потому что много нюансов. Но уже сейчас гостевые дома мы включили в единую классификацию — в реестре уже [после принятия нового законопроекта] прописаны такие средства размещения как кемпинги, глэмпинги, гостевые дома и другие. Если ты имеешь такую идентификацию [через реестр], то можешь рекламировать свой объект, как-то уже выходишь в правовое поле», — рассказала Т.Лобач.

Сам законопроект находится в работе, и сейчас депутаты ждут данных для поправок законопроекта перед завершающим чтением. Но так как и бизнес, и исполнительная, и законодательная власти намерены узаконить данный тип средств размещения, уже предусмотрена возможность включать их в федеральный реестр.

Ранее депутат сообщила, что работа по наполнению обновленного реестра начнется в 2025 году, и его, возможно, удастся запустить в новом формате уже к началу курортного сезона. Классификация средств размещения будет включать в себя, в частности, определение типа средства размещения, оценку его соответствия требованиям и включение сведений в специальный реестр. На первом этапе владельцы отелей и других средств размещения будут сами вносить данные в базу, впоследствии будет проверяться их достоверность и проводиться классификация объектов по типу и количеству звезд.

«[Что касается легализации гостевых домов] мы не пытаемся создать новую категорию «гостевые дома». Мы хотим привести в соответствие [с законодательством] то, что уже есть в реальности. [Но нужно определиться] даже, что мы считаем гостевым домом, что мы считаем номером гостевого дома — в разных регионах эта практика складывалась по-разному. Потому что есть дом, в котором просто самозанятая семья сдает несколько комнат — и это является средством заработка и пропитания. Другое дело, что есть объекты, которые называются гостевыми домами, но это четырехэтажные здания с номерами, и давайте объективно скажем, что это мини-отели, а не гостевой дом», — добавила депутат.

О законопроекте

Законопроект о гостевых домах был внесен на рассмотрение Госдумы в июле 2023 года группой депутатов во главе с заместителем председателя думского комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Натальей Костенко. Документ был принят в первом чтении в ноябре 2023 года и до сих пор находится на стадии внесения поправок.

Законопроект предлагает считать гостевым домом индивидуальный жилой дом (его часть), в котором номера и помещения вспомогательного характера используются для предоставления гостиничных услуг. Номерами гостевого дома считаются жилые помещения, предназначенные для временного размещения туристов. Предусматривается проведение эксперимента по предоставлению гостиничных услуг в гостевых домах в Крыму, Краснодарском крае и Севастополе — власти этих регионов планируют вывести в правовое поле работу порядка 16,5 тысяч таких объектов.