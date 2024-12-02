Предлагают собрать подарки для фронта

В преддверии предстоящих новогодних и рождественских праздников севастопольское Центральное Благочиние предлагает отправить посылки бойцам. Акция так и называется — «Подарок на фронт».

— Взрослым, детям и даже воинам хочется радушия нашего мирного города. Им будет приятно, если это радушие они почувствуют. Когда они получат красивые коробочки с конфетами, шоколадками, елочными игрушками, а также, возможно, теплыми носками, поздравительными открытками, бенгальскими огнями, дождиком или другими приятными мелочами, это поможет им вспомнить семью, родителей, своих детей, наполнит сердца радостью, — сказал благочинный Центрального Благочиния Севастоопля отец Сергий Хрлюта. Он призвав всех жителей города поучаствовать по мере возможности, подчеркнув, что акция носит больше символический характер.

— Вы можете поучаствовать в ней, передав всего одну конфету или сто килограммов. Количество не имеет значения. Важно внести свою лепту в общее дело, — отметил священнослужитель.

Заметим, что полное название акции «Сотвори чудо, Подари праздник бойцу, старику или ребенку», что означает, что получателем новогодних подарков могут стать не только военнослужащие, но и жители прифронтовых населенных пунктов.

Принимают подарки на складе гуманитарной миссии Благочиния на ул.Шабалина, 19 -Б и во Владимирском соборе-усыпальнице адмиралов. Можно сделать денежное пожертвование для закупки необходимого для бойцов.