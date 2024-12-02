Погорельцам помогут деньгами

Пострадавшим от пожара жильцам дома по улице Хрусталева, 17 выделили из резервного фонда правительства Севастополя 3,735 млн рублей на оказание единовременной материальной помощи, сообщили 29 ноября на заседании городского правительства.

По словам директора департамента труда и соцзащиты Елены Сулягиной, пока подано 28 заявлений, из них 14 — на финансовую помощь и столь же — на помощь по утрате имущества. Для рассмотрения заявлений создана специальная комиссия.

Первый заместитель губернатора Алексея Парикина доложил, что все предварительные работы по фасаду проведены, тепловой контур закрыли. Сейчас жильцы закончат выносить всё, что сгорело, после чего управляющая компания приступит к восстановлению фасада. Для это ей выделят субсидию.

Утром 20 ноября в доме на ул.Хрусталева, 17 произошел пожар. Пострадали семь квартир на площади 200 квадратных метров, чердачное помещение и кровля. Спасено 33 человека, в том числе двое детей. В квартире на четвертом этаже обнаружен погибший пожилой мужчина-инвалид. Пострадала и госпитализирована женщина, сообщили в ГУ МЧС России по Севастополю.