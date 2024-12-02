По состоянию лифтов поручено провести проверку

Как прозвучало на аппаратном совещании в правительстве Севастополя 2 декабря, дом на Лабораторном шоссе, 33Б ввели в эксплуатацию в октябре 2023. Лифт вводил Ростехнадзор. Анализ всех лифтов в многоквартирных домах, с учетом ограничений сейчас проводит Госжилнадзор. Туда жителям многоквартирных домов «в случае чего» и рекомендовали обращаться, с обещанием официально отрабатывать все эти вопросы.

— Возьмите на контроль. Сделайте отдельную, может быть, не прямую, но какую-то линию по этой проблематике. Люди очень много написали. О том, что каждый день ломаются оба лифта. Наверное, это уже подходит под рискоориентированный подход, я так думаю, — обратился к подчиненным губернатор Михаил Развожаев. Он призвал оценить ситуацию на сегодняшний день по лифтам в целом.

— Слава богу, мы смогли достаточно большое количество лифтов заменить из тех программ, которые у нас работали. Сейчас дополнительных средств на это нет. Но надо посмотреть и, по крайней мере, в исправном состоянии содержать. Либо, если мы поймем, что это требует критического внимания, посмотрим возможности их замены, — продолжил М.Развожаев.

Он отметил, что ответом на многочисленные жалобы жильцов многоквартирных домов на техническое состояние лифтов была тишина, чего не должно быть.

По факту падения лифта в многоквартирном доме, в результате чего получила различные телесные повреждения и была госпитализирована 34-летняя женщина, следственными органами СК России по Республике Крым и Севастополю возбуждено уголовное дело по ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). В СК сообщили, что в рамках дела будут также тщательно проверены доводы жильцов о длительных перебоях в работе лифта.