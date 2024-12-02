Перевозчикам возместят затраты на перевозку льготников в 2024 году

– После того, как управлением по тарифам принят приказ и введен тариф на перевозку пассажиров с использованием социальных персонифицированных электронных средств оплаты проезда или социальных не персонифицированных электронных средств оплаты проезда необходимо внести наименование постановление для того, чтобы иметь возможность осуществить выплату в 2024 году по возмещению затрат перевозчикам за проезд льготным категориям граждан, – представила проект документа директор департамента труда и соцзащиты населения Елена Сулягина на заседании правительства 29 ноября.