Изменили порядок выплаты пособия на погребение

В Севастополе с 1 января выплаты на погребение можно будет оформить на портале госуслуг.

Принятие нового порядка выплаты пособий на погребение, утвержденного постановлением от 29 ноября на заседании городского правительства, убирает излишнюю бюрократию при получении соответствующих выплат. Порядок соответствует федеральному закону РФ о погребении и похоронном деле, а также единому стандарту предоставления государственной услуги, утвержденному правительством РФ.

— Устанавливается новый механизм предоставления этого социального пособия. Если раньше людям было необходимо прийти непосредственно в департамент труда и соцзащиты, то сейчас эту функцию на себя берет Социальный фонд РФ, — пояснила директор департамента труда и соцзащиты населения Елена Сулягина.

По ее словам, теперь граждане будут подавать заявления либо через портал госуслуг, либо, как и раньше, через отделение Социального фонда. Будет достаточно одного заявления и информации о расчетном счете, на который необходимо перевести средства. Фонд самостоятельно запросит необходимые документы, в том числе свидетельство о смерти, и направит при необходимости в соцзащиту информацию на осуществление выплат.

Постановление вступит в силу 1 января 2025 года.