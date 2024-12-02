Бывший глава Качи осужден за покровительство собственной фирме

За злоупотребления должностным положением и незаконном участии в предпринимательской деятельности Николай Герасим выплатит штраф в 400 тысяч рублей и два года не сможет занимать руководящие должности.

Следствием и судом установлено, что экс-глава муниципалитета лично и через доверенных лиц вопреки интересам службы управлял своей фирмой, предоставлял ей льготы, преимущества и покровительство при заключении контрактов со своим муниципалитетом. С ноября 2022 по июль 2023 года таких контрактов было заключено на общую сумму почти в 2,5 млн рублей. Фирма в Каче выполняла услуги по содержанию зеленых насаждений, удалению коммунальных отходов и содержанию кладбищ. Полученный от реализации данных контрактов доход Н.Герасим присваивал себе, в том числе. Снимая деньги с корпоративной карты фирмы.

Противозаконная деятельность должностного лица была выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и Севастополю в июне текущего года.

Приговором суда бывшему главе Качинского муниципального округа назначено наказание в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей и он лишен права занимать руководящие должности сроком на два года. Приговор в законную силу еще не вступил, сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК России по Республике Крым и Севастополю.

Муниципалитет Н.Герасим возглавлял с 2016 года.