Из-за неисправного лифта пострадала женщина

Вечером 30 ноября в Севастополе в доме на Лабораторном шоссе произошло падение кабины лифта. 34-летняя пассажирка получила различные телесные повреждения и была госпитализирована, угроза её жизни отсутствует.

С происшествием разбираются прокуратура Нахимовского района и Следственный комитет.

Известно, что около 22.15 лифт с пассажиркой, которая направлялась родственнице, начал движение вверх с первого этажа, однако сразу после этого резко спустился на расстояние около метра. Затем произошло его экстренное торможение. Женщина получила телесные повреждения. Из кабины ее извлекли сотрудники МЧС и передали бригаде «скорой» для госпитализации.

Следователями следственного отдела по Нахимовскому району был проведён осмотр места происшествия, опрошены жильцы, представители управляющей компании, назначены соответствующие экспертизы. решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 238 УК РФ — выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан. Будут тщательным образом проверены сообщения жильцов в соцсетях о перебоях в работе лифта в течение полугода и бездействие уполномоченных служб на жалобы.