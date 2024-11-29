Здания филиала МГУ готовят к ремонту

Обследование и разработку проектной документации на капитальный ремонт и сохранение объекта культурного наследия выполнят в комплексе зданий филиала МГУ в Севастополе. Тендер на поиск подрядчика проводится до 13 декабря.

Комплекс зданий, построенных в первой половине 19 века, включает учебно-административный корпус — Лазаревские казармы, научно-лабораторный корпус — Казарменный флигель №1, корпус «Б», учебный корпус — Штаб дивизии, корпус «Г». Подрядчику придется выполнить комплексное обследование зданий и сооружений для всех объектов. Определить теплотехнические и акустические свойства конструкций, обследовать системы пожарной безопасности в корпусах А, Б, строительных конструкций (крыш, перекрытий, несущих стен и перегородок, заполнения проемов), лифтовых шахт, оконных и дверных проёмов, входных групп, обследование состояния аутентичных подпорных стен постройки 1840-1890 г, покрытия тротуаров и пешеходных дорожек и другие обследования.

Работы нужно выполнить за 315 рабочих дней с момента заключения договора. Стоимость контракта 29 млн рублей, сообщает портал RosTender.info.