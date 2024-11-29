Впервые показали фрагменты статуи Зевса из астрономического храма под Керчью

Фрагменты статуи Зевса из античного храмового комплекса боспорского города-крепости Артезиан впервые представлены на выставке в музее каменных древностей в Керчи.

«Исследованиями Артезианской археологической экспедиции открыты строительные останки сооружения дорического ордера. Храм украшала беломраморная статуя божества, в образе которого выступал обожествленный царь Боспора Фарнак II», — сообщили ТАСС в пресс-службе Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника.

На выставке представлена найденная в 2023 году голова скульптуры и обнаруженные в 2024 году фрагменты — плечо и кисть левой руки, драпировки одеяния. Ученые предполагают, что статуя была более двух метров в высоту.

Одна из находок — посвятительная надпись Фарнака II на архитравной балке храма: «Великий царь царей и Спаситель Фарнак, победив скифов, за кранеонян посвятил храм Зевсу Родоначальнику и Спасителю». Из нее стало известно имя божества — Зевса Генарха, которому посвящен храм.

Как отметил руководитель экспедиции, профессор кафедры истории древнего мира и средних веков Московского государственного педагогического университета Николай Винокуров, выставка презентует находки, которые постепенно вводятся в научный оборот. «Они, конечно, абсолютно уникальны. Это единый комплекс теменоса», — отметил ученый.

С математической точностью

Храм был основан, видимо при Митридате VI и восстановлен его сыном Фарнаком II после землетрясения 63 г. до н. э. В состав храмового комплекса входили западный и восточной алтари, ориентированные по оси равноденствий на точки восхода и захода Солнца.

Такая ориентация характерна для множества культовых сооружений разных культур и эпох в связи с важнейшими календарными событиями хозяйственного и сакрального характера. Ученые отмечают, что храм Зевса Генарха ориентирован математически точно, что свидетельствует о высочайшей квалификации архитекторов, которые обладали знаниями всех предметов, включая астрономию, для выполнения таких задач.

О городище

Городище Артезиан имело важное стратегическое назначение. Представляет собой одну из крупных крепостей Крымского Приазовья со сложной планировкой разновременных жилых кварталов и оборонительных сооружений. Крепость контролировала «царскую» дорогу от Азовского моря к Пантикапею, защищала удобные подходы к дорогам на Пантикапей, Зенонов Херсонес, Порфмий и на переправы через пролив.

В нынешнем полевом сезоне археологи и волонтеры Артезианской археологической экспедиции в Крыму нашли подтверждение более древнего происхождения античного городища. Был обнаружен фрагмент кратера — древнего сосуда для смешивания вина с водой. Это самая ранняя античная находка на городище, она относится к VIII в. до н. э.