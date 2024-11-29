У очередного любителя ездить пьяным конфискован автомобиль

В 2022 году в Москве он уже был привлечен к административной ответственности, так как отказался по требованию сотрудников ДПС пройти медосвидетельствование на состояние опьянения. Мужчина был оштрафован и лишен водительских прав на полтора года. Водительское удостоверение в уполномоченные органы он не сдал и до настоящего времени является лицом, подвергнутым административному наказанию.

В апреле 2024 года мужчина вновь сел за руль в пьяном виде. Сотрудники Госавтоинспекции остановили его на Балаклавском шоссе. Водитель признался, что пил коньяк. В отношении него отделом дознания ОМВД России по Балаклавскому району Севастополя было возбуждено уголовное дело.

Суд назначил любителю пьяной езды 320 часов обязательных работ с лишением прав на два года и конфисковал в доход государства автомобиль Volvo XC60, за рулем которого виновный был остановлен в нетрезвом состоянии, сообщила старший помощник прокурора Севастополя по взаимодействию со СМИ Марина Кузьменко.