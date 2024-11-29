Пытался отсудить пять миллионов рублей за вспыхнувший в кармане смартфон

Балаклавский районный суд Севастополя счет, что получивший ожоги мужчина морально пострадал лишь на 50 тысяч рублей.

В августе 2024 года житель города обратился с иском в суд о взыскании морального вреда в размере пяти миллионов рублей с ООО «ДНС Ритейл». Ранее мужчина приобрел в этой торговой сети смартфон, который спустя три месяца загорелся прямо в кармане брюк его владельца. Мужчина получил ожоги бедра и пальцев рук.

Признав доказанным факт продажи ответчиком товара ненадлежащего качества, суд учел характер физических и нравственных страданий, фактических обстоятельств, при которых был причинен моральный вред, и удовлетворил иск частично. В пользу истца с продавца взыскано 50 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда.

Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано, сообщила пресс-служба Балаклавского районного суда Севастополя.