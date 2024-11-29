Ползущий склон на улице Героев Севастополя можно укреплять

Положительное решение историко-культурной государственной экспертизы открыло дорогу строителям на начало работ по капитальному ремонту и сооружению защиты от обрушений на скально-обвальном участке на улице, соединяющей центр города и Корабельную сторону.

Всего для изучения территории на скале был заложен один шурф площадью в один квадратный метр. Как следует из выводов госэкспертизы, культурного слоя, а также объектов археологии на исследуемой территории выявлено не было, в связи с чем устройство защитных сооружений на этом участке дороги возможно.

Напомним, что склон с подпорной стеной на ул.Героев Севастополя трижды обваливался в январе этого года. Тогда на проезжую часть выкатились валуны, а сошедший грунт повредил троллейбусную контактную сеть. Корабельная сторона была отрезана от центра города.

После расчистки дороги и снятия излишков грунта со склона для предотвращения новых обвалов, городские власти пообещали до конца года подготовить проектно-сметную документацию по капитальному ремонту подпорной стены и укреплению обвало-опасного участка. Проектирование за 4,5 миллиона рублей поручили челябинской фирме «ТК Проект».