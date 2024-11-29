По улицам Гавена и Героев Подводников продолжат ездить в обе стороны

Разработанную департаментом транспорта схему одностороннего движения раскритиковали жители района, попросив оставить так, как было раньше. Чиновники из дептранса согласились.

Об этом зашла речь на заседании правительства Севастополя 29 ноября. Новую схему должны были ввести со 2 декабря.

— Мы вчера уже приказом отменили одностороннее движение. С одной стороны, жители просили сделать приоритетное движение, там не получалось. Тогда ввели схему одностороннего движения. Выехали, еще раз посмотрели... — отреагировал на вопрос губернатора Михаила Развожаева глава транспортного ведомства Станислав Таматаев.

По его словам, движение хотели «унять» из-за опасного поворота, о котором сообщали жители. Однако по существующим нормативам, ситуацию можно было изменить только введением одностороннего движения.

— Хотели, как лучше, а получилось, как всегда, — грустно процитировал известный афоризм С.Таматаев.

На вопрос губернатора, как все-таки будут решать проблему, он ответил, что дополнительными средствами, а точнее, поставят зеркало.

— Не буду напоминать, чей девиз о том, что сначала создаем трудности, а потом героически их преодолеваем, — заметил губернатор на слова председателя заксобрания Владимира Немцева о похвальной оперативности действий сотрудников департамента. С.Таматаев на это ответил, что хотели учесть все мнения, в итоге нашли решение, которое устроило всех.

— А тут написано, что схема готовилась по заказу департамента транспорта. Что, еще и деньги заплатили? — продолжил разбор М. Развожаев, на что получил ответ, что при любом изменении схемы дорожного движения, ее надо разработать и согласовать с ГИБДД.

— В следующий раз при разработке схем выезжать надо сначала, а не потом уже, — посоветовал глава города и подытожил: все отменили, люди довольны, все успокоились.