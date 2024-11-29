Передали автобус для нужд СВО

Уже седьмую акцию по передаче транспорта для нужд специальной военной операции провели в Севастополе силами городских и муниципальных властей, партийцев и церкви.

Прежде на фронт отправляли «Нивы» и УАЗы, а на этот раз на прифронтовые территории уедет автобус «Эталон». Его будут использовать для перевозки раненых и различных гуманитарных грузов.

Уже 1 декабря автобус загрузят и очередная гуманитарная миссия севастопольского Благочиния отправится в дорогу. Цель акции — оказание помощи не только бойцам, но и мирным жителям прифронтовых сел, которые оказались в ситуации нехватки самого необходимого для жизни.

Особыми подарками для военнослужащих станут посылки и письма от ветеранов — жителей осажденного Севастополя.

— Это очень дорого стоит! Это помогает нашим бойцам утвердиться в правде и в их мужественном стоянии. Мы через достижение мира должны победить, — прокомментировал предстоящую отправку гуманитарной помощи благочинный Центрального округа Севастополя Сергий Халюта.

Еще раньше он провел молебен и освятил автобус, после чего поблагодарил всех, кто принял участие в благотворительной акции. В том числе Олега Безручко, который и предоставил капитально отремонтированный автобус, а также необходимые документы на него.

Как рассказал сам благотворитель — заместитель директора строительной компании ООО «Фаворит», зная о потребности бойцов в транспорте, руководство их компании и весь коллектив совместно с партией «Единая Россия» и Нахимовским муниципалитетом решили передать автобус на фронт:

— Для этого предприятие приобрело автобус, поменяли на нем резину. Выполнили техническое обслуживание. Надеемся, что он будет служить нашим ребятам и принесет пользу, —пожелал О.Безручко.

Как выяснилось, подобные совместные волонтерские акции Нахимовский муниципалитет проводит с активистом на протяжении двух с половиной лет.

— Уверен, сейчас такая помощь будет иметь очень важную роль. Солдаты на передовой нуждаются в транспорте, о чем нам сигнализируют бойцы 810 отдельной бригады морской пехоты и других подразделений. На подходе у нас еще два автомобиля, которые мы постараемся передать в этом году, или, если не успеем, в начале следующего, — пообещал руководитель муниципалитета Михаил Лазарев.