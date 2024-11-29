Из Симферополя в Мариуполь ходит автобус

«Маршрут отправляется с автовокзала «Симферополь» ежедневно в 14.00 и 15.00. Прибывает на автостанцию «Мариуполь» в 20.00 и 21.00. Обратный маршрут из Мариуполя отправляется ежедневно в 6.50 и 7.50 мск. В Симферополь прибывает в 12.50 и 13.50», — говорится в сообщении ГУП «Крымавтотранс».

Маршрут обслуживает ООО «Транспортная областная компания», вместимость автобуса — 29 человек. Стоимость билета — 2000 рублей.