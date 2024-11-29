Две компании из Крыма получили премию «Бренд года в России 2024»

В Москве объявили лауреатов Национальной премии «Бренд года в России 2024».

Победителей определили в более чем 100 отраслевых и специальных номинациях. Количество заявленных участников превысило 500, сообщили в пресс-центре премии.

В числе лучших оказались две крымских компании. Среди компаний, которые вошли в высшую лигу, — южнобережный курорт «Мрия». В специальную номинацию также включен крымский бренд «ТЭС» — группа компаний, управляющая крупнейшей сетью автозаправок, портовым терминалом по перевалке и хранению сжиженного газа и нефтепродуктов, отелем и сетью кафе быстрого обслуживания.

Севастопольских брендов среди победителей не оказалось. Тем не менее гости и лауреаты в процессе награждения наслаждались вином от севастопольского винодела Рема Акчурина.

Национальная премия «Бренд года в России» — общественно-значимый проект по признанию и поддержке компаний, которые активно работают на российском рынке, определяя траекторию его развития. Важный критерий для включения в число номинантов конкурса — узнаваемость бренда и удовлетворение запросов потребителей. В этом году бренды соревновались в высшей и первой лиге.