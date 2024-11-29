Автомобиль поможет ветерану стать программистом

— У нас сегодня знаменательное событие, потому что это первая машина, которую передает фонд в качестве технического средства реабилитации нашему ветерану специальной операции с тяжелым ранением, — рассказала журналистам руководитель филиала фонда поддержки участников специальной военной операции Елена Анисимова.

Благодаря фонду и по его инициативе были внесены поправки в федеральный закон «О социальной защите инвалидов в РФ», которые позволили обеспечивать ветеранов спецоперации с тяжелыми ранениями, с парной ампутацией нижних конечностей автомобилями с ручным управлением.

— Вы видели, он хорошо ходит на протезах, он умеет это делать, но ему все равно тяжело передвигаться по городу. Теперь у него появится возможность социализации, трудоустройства и возможность продолжения активной жизни. Он — молодой человек, красивый, умный. И, я думаю у него все сложится, — уверена руководитель фонда.

По ее словам, не секрет, что современные протезы иногда стоят дороже, чем автомобиль.

Ефрейтор К.Юшков был мобилизован сразу после срочной службы — 12 октября 2022 года. Он служил в мотострелковых подразделениях 126-й отдельной гвардейской бригады береговой обороны. В феврале 2023 года при выполнении боевых задач под Херсоном боец получил тяжелое ранение, повлекшее ампутацию обеих ног.

Церемония вручения состоялась на площадке возле офиса фонда на ул. Карантинная. К.Юшков, улыбчивый парень, бодро уселся за руль и со знанием дела завел авто.

— Все классно! Я рад подарку. Теперь я не буду сидеть дома. В этом году я поступил на первый курс факультета «Информационные технологии» СевГУ и добираться до учебы мне будет проще, — поделился впечатлениями ветеран.

Сотрудники фонда «Защитники Отечества» сейчас собирают документы и для других участников боевых действий, которым по закону положены автомобили.

— У нас нет никаких ограничений. Сколько надо будет автомобилей, столько и передадим, — уточнили координаторы.

На случай, если инвалид не умеет управлять транспортным средством, фонд заключил соглашение с ДОСААФом, по которому профессиональные инструкторы бесплатно обучат или переучат его управлять автомобилем с ручным управлением.