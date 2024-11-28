Введены новые штрафы для владельцев собак

Госдума приняла закон о новых штрафах для владельцев домашних животных. Документ вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Теперь наказывать будут за выгул потенциально опасных пород собак без поводка и намордника (перечень таких пород утвержден правительством РФ), а также за нахождение собак на детских площадках.

За несоблюдение требований к содержанию домашних животных их хозяевам грозит предупреждение или штраф от полутора до трех тысяч рублей, а должностным лицам — от пяти до 15 тысяч, юридическим лицам — от 15 до 30 тысяч рублей.

Если нарушение допущено не владельцем, а человеком, присматривающим за животным, либо если оно было украдено и перешло в руки других лиц, хозяина штрафовать не будут.

Рассматривать административные дела и составлять протоколы по ним будут должностные лица органов исполнительной власти регионов.