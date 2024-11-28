В Орловке построят комплекс апартаментов с пальмами

Сейчас речь идет о первом (из трех) этапе строительства на земельном участке, расположенном в селе Орловка, в устье реки Кача. Первый участок имеет форму треугольника и ограничен морем, устьем реки и существующей застройкой.

На первом этапе планируется возвести три корпуса апартаментов, два из которых — четырехэтажные и один – шестиэтажный, с въездом со стороны Орловки.

Разработчики хотят создать там рекреационную зону — с прогулочным променадом, бассейном и спортивной площадкой. Общая площадь застройки в границах всех очередей строительства — 38,7 тысяч кв.м, территория первого этапа — 14,5 тысяч кв.м, площадь озеленения 25%. Предусмотрено 144 парковочных места. Самих апартаментов будет 223 — от стандартных однокомнатных до улучшенных, с террасами на первых этажах и балконами — на остальных. Крыша эксплуатируемая с солярием и перголами. Расчетное количество проживающих — 301 человек. Все номера будут иметь максимальный вид на море.

Проектировщики уже перспективно разработали элементы благоустройства пляжа, с пальмами и кольцевым прогулочным пирсом с двумя фотозонами. Но о передаче пляжной территории в оперативное управление пока речь не идет. При этом они заверили, что пляжная территория будет предоставлена для всеобщего пользования.

Члены архсовета в наибольшей степени заинтересовались наличием ливневой канализации, а также хозяйственно-бытовой. В первом случае прозвучало, что будет разработана централизованная схема, во втором, что предусматривается врезка в центральную канализацию.

— Если этого не будет, проект реализован не будет. Этот вопрос будет обязательно учтен при согласовании архитектурно-градостроителього облика, поскольку речь идет о водоохранной зоне. В границах 500 метровой водоохранной зоны не допускается отсутствие ливневой и хоз-бытовой канализации. Этот вопрос является важным, — заверил после заседания и.о.замгубернатора Максим Жукалов.

В ходе обсуждения членов архсовета заинтересовал и вопрос строительства гидротехнических сооружений, тем более, что разработчики едва вложились в нормативное расстояние отступа (50 метров) от земельного участка до береговой линии. Как оказалось, решено по границе участка сделать подпорную стену, переходящую в искусственную насыпь высотой около двух метров, которую разработчики назвали волноотражателем. Кроме того, предусматривается поднять уровень рельефа.

Сопоставив все «за» и «против», члены архсовета дружно проголосовали за представленный эскизный проект.