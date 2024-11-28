Установят памятник Евгению Алисову

Скульптурное изображение героя труда предложено выполнить в бронзе, установив на гранитном постаменте, на котором рельефно изображены море, нос корабля палуба. Все это связано с трудовой деятельностью Е.Алисова, чему он посвятил всю свою жизнь.

В качестве места установки скульптор выбрал существующую полукруглую площадку около одной из прогулочных аллей парка у Дома культуры рыбаков. Предполагается, что схождение других аллей именно в этом месте обеспечить максимальный обзор памятника со всех сторон.

Между тем, скульптурная композиция и расположение памятника вызвали у членов архсовета ряд вопросов. Среди прозвучавших предложений – сместить изображение якоря, сократить постамент и изменить количество и размер ступеней постамента.

Член архсовета Александр Бурцев счел выбранное место неудачным в части освещения, скульптура, по его словам, оказывается в контровом свете. Он также назвал памятник неинтересным и излишне стилизованным под 50-60-е годы. В ходе обсуждения выяснилось, что кардинально изменить освещенность можно, развернув памятник на 180 градусов, а не на 90, как предлагал А.Бурцев. Последнее практически сняло высказанное замечание.

В результате разработчик пообещал все же подумать над местом расположения скульптуры, а также учесть замечания по ее компоновке. Принципиальных возражений данный проект не вызвал.

Евгений Алексеевич Алисов – капитан дальнего плавания, Герой Социалистического труда, Почётный гражданин Гагаринского района г. Севастополя, ветеран рыбного хозяйства. В 1977 году был назначен на должность генерального директора Южного производственного объединения рефрижераторного и транспортного флота «Югрыбхолодфлот», в 1990-м направлен в бассейновое производственное промысловое объединение «Югрыба», был представителем БПО «Югрыба» в Югославии.

Похоронен Е.Алисовв в декабре 2008 году в Севастополе на Мемориальном кладбище Коммунаров, где ему установлен памятник. На стене дома по улице Генерала Петрова, 2, где жил Е.Алисов, помещена мемориальная доска.