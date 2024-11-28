Участки у воды оказались переданными в частные руки

Севастопольская межрайонная природоохранная прокуратура добивается возвращения в федеральную собственность земель водного фонда в Байдарской долине, потому что береговая полоса — объект общего пользования.

Как сообщила пресс-службы прокуратуры Севастополя, в ходе проверки с участием специалистов Севприроднадзора проведены геодезические исследования границ земельных участков, сформированных в пределах акваторий и береговых полос водных объектов. Выяснилось, что в селах Байдарской долины при приватизации под индивидуальное жилищное строительство и сельскохозяйственную деятельность из федеральной собственности выбыло свыше двух гектаров земель водного фонда.

По итогам проверки природоохранный прокурор направил в суды города пять исковых заявлений о признании права собственности частных лиц на земельные участки водных объектов и их береговой полосы отсутствующим.

Один иск уже удовлетворен. По ходатайству прокурора на все спорные земельные участки судом наложен арест в качестве обеспечительной меры.

Водные объекты и их береговая полоса относятся к объектам общего пользования. Согласно действующему законодательству их приобретение физическими и юридическими лицами запрещено.