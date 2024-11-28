У бассейна в Загородной балке установят скульптуру Галины Прозуменщиковой
На клумбе около Дворца водных видов спорта решено установить скульптурный портрет олимпийской чемпионки по плаванию Галины Прозуменщиковой.
Инициатором стало городское управление спорта, оно же презентовало проект 27 ноября на заседании архитектурно-художественного совета. Скульптурное изображение первой советской олимпийской чемпионки по плаванию, родившейся в Севастополе, предложили установить у основания клумбы у здания бассейна, лицом к проходящему потоку посетителей.
Для наглядности чиновник из управления спорта показал эскиз статуи на постаменте с табличкой. Размер самой скульптуры — 2,25 метра, она будет выполнена из бронзы. Постамент — бетонный, отделанный мраморными плитами.
На вопросы о самой статуе ответил севастопольский скульптор, преподаватель Севастопольской Художественной школы Игорь Егунов.
— Я долго думал над пропорциями, там всё очень согласовано. К тому же, размер самой статуи — 225 сантиметров. Это в полтора раза больше натуры. Если делать постамент выше или уже, он не будет держаться. Пропадет пирамидальность, некрасиво будет, — пояснил Е.Егунов.
Он также признался, что в идеале предпочел бы мрамор с голубым оттенком, но это оказалось очень дорого.
Члены архсовета предложили стилизовать постамент под стартовую тумбу и даже записали это пожелание в протокол заседания. Сам скульптор высказался за то, чтобы сделать вокруг скульптуры освещение и, возможно, даже фонтан. Последнее предложение, правда, почему-то особого энтузиазма не вызвало. Но в целом проект одобрили.