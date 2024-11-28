У бассейна в Загородной балке установят скульптуру Галины Прозуменщиковой

Инициатором стало городское управление спорта, оно же презентовало проект 27 ноября на заседании архитектурно-художественного совета. Скульптурное изображение первой советской олимпийской чемпионки по плаванию, родившейся в Севастополе, предложили установить у основания клумбы у здания бассейна, лицом к проходящему потоку посетителей.

Для наглядности чиновник из управления спорта показал эскиз статуи на постаменте с табличкой. Размер самой скульптуры — 2,25 метра, она будет выполнена из бронзы. Постамент — бетонный, отделанный мраморными плитами.

На вопросы о самой статуе ответил севастопольский скульптор, преподаватель Севастопольской Художественной школы Игорь Егунов.

— Я долго думал над пропорциями, там всё очень согласовано. К тому же, размер самой статуи — 225 сантиметров. Это в полтора раза больше натуры. Если делать постамент выше или уже, он не будет держаться. Пропадет пирамидальность, некрасиво будет, — пояснил Е.Егунов.

Он также признался, что в идеале предпочел бы мрамор с голубым оттенком, но это оказалось очень дорого.

Члены архсовета предложили стилизовать постамент под стартовую тумбу и даже записали это пожелание в протокол заседания. Сам скульптор высказался за то, чтобы сделать вокруг скульптуры освещение и, возможно, даже фонтан. Последнее предложение, правда, почему-то особого энтузиазма не вызвало. Но в целом проект одобрили.