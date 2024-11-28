Свою часть трассы «Новороссия» дорожники ДНР отремонтировали досрочно

На год раньше завершено расширение федеральной трассы Р-280 на территории Донецкой Народной Республики. Дорога — часть сухопутного коридора в Крым по берегу Азовского моря.

В режиме видеоконференции заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин открыл после капитального ремонта 27-километровый участок трассы Р-280 «Новороссия» — от Новоазовска до Мариуполя. Это последний из трех участков дороги, ремонт которой на территории ДНР должен был закончиться более чем через год.

Трасса Р-280 «Новороссия» является частью сухопутного коридора в Крым и входит в состав Азовского кольца. Для создания бесперебойного транспортного сообщения по маршруту дорожники провели полный комплекс работ, в том числе по расширению дороги до четырех полос на трех участках протяженностью 40 км. Уровень безопасности дорожного движения они повысили за счет разделения встречных транспортных потоков, строительства надземного пешеходного перехода, обустройства освещения и установки светофоров.

Модернизация трассы Р-280 позволит увеличить ее пропускную способность до 25 тысяч грузовых и пассажирских автомобилей в сутки, что значительно снизит транспортную нагрузку на маршруте, повлияет на развитие логистических связей и экономики, сообщила пресс-служба кабмина России.