Регистратор Севреестра отнеслась к работе халатно

Ленинский районный суд города Севастополя вынес приговор в отношении главного специалиста-эксперта отдела учетно-регистрационных действий Севреестра, которая дважды зарегистрировала право собственности физических лиц на земельные участки без законных оснований.

Действия регистратора по каждому эпизоду сначала квалифицировались как злоупотребление должностными полномочиями. Подсудимая в ходе судебного следствия вину в полном объеме не признала, просила ее оправдать, так как представленные документы позволяли ей, как регистратору, произвести данные регистрационные действия.

По итогам судебного следствия действия регистратора переквалифицировали в «умышленное внесение должностным лицом в государственный реестр заведомо недостоверных сведений, повлекших тяжкие последствия». С такой квалификацией уже не согласился суд. В результате подсудимая была признана виновной в халатности и должна заплатить штраф в 100 тысяч рублей.