Пиротехники МЧС продолжают разминирование в Курской области

За неделю саперы сводного отряда чрезвычайного ведомства отработали 11 заявок, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Севастополю.

В числе уничтоженных взрывоопасных предметов — боевые части беспилотных летательных аппаратов, мины и другое вооружение, применяемое вражеским государством.

Специалисты проводят работы в населенных пунктах и на прилегающих территориях для обеспечения безопасности жизнедеятельности мирного населения.

Мероприятия проводятся в рамках действующего правового режима КТО. С начала августа обезврежено более 1480 предметов. Все боеприпасы были уничтожены.

Севастопольские пиротехники ГУ МЧС отправились в командировку в Курскую область для разминирования мирных территорий 10 ноября.