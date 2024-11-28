Отремонтировали один пассажирский катер

Катер «Зюйд», который осуществляет пассажирские перевозки по Севастопольской бухте, после ремонта вернулся на линию.

«Ремонт пассажирского теплохода «Зюйд» завершен. Работы были выполнены ООО «СРЗ Персей» и ремонтно-технической службой управления флота», — сообщила пресс-служба ГУП «Севэлектроавтотранс им.Круподерова».

Судно прошло успешные швартовые и ходовые испытаний и получило классификационный документ, подтверждающий его годное состояние, а также санитарное свидетельство от сотрудников ФГБУ «АМП Черного моря».

С 27 ноября теплоход «Зюйд» вернулся на утвержденные внутригородские маршруты.

О судьбе еще пяти катеров: «Молодежный», «Персей», «Плутон», «Норд» и «Григорий Овчинников», ушедших в ремонт в октябре 2022 года, компания-перевозчик ничего не сообщает.