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Отремонтировали один пассажирский катер

Хрулёва Инга

Катер «Зюйд», который осуществляет пассажирские перевозки по Севастопольской бухте, после ремонта вернулся на линию.

«Ремонт пассажирского теплохода «Зюйд» завершен. Работы были выполнены ООО «СРЗ Персей» и ремонтно-технической службой управления флота», — сообщила пресс-служба ГУП «Севэлектроавтотранс им.Круподерова».

Судно прошло успешные швартовые и ходовые испытаний и получило классификационный документ, подтверждающий его годное состояние, а также санитарное свидетельство от сотрудников ФГБУ «АМП Черного моря».

С 27 ноября теплоход «Зюйд» вернулся на утвержденные внутригородские маршруты.

О судьбе еще пяти катеров: «Молодежный», «Персей», «Плутон», «Норд» и «Григорий Овчинников», ушедших в ремонт в октябре 2022 года, компания-перевозчик ничего не сообщает.