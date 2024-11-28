Объявлен конкурс на новый гимн Республики Крым

«Действующий гимн создавался в девяностых годах прошлого века, когда Крым находился в составе Украины. Впервые он был исполнен как целостное произведение 20 октября 2000 года на торжественном собрании, посвященном второй годовщине принятия Конституции Автономной республики Крым, и на сегодняшний день выполнил свою историческую роль», — доложил замглавы регионального парламента Сергей Цеков.

Он отметил, что в действующем тексте гимна нет примеров героизма и патриотизма крымчан в период Крымской весны и воссоединения региона с Российской Федерацией.

Варианты нового гимна будут принимать до 31 мая 2025 гола, результаты объявят в июне. В состав конкурсной комиссии войдут представители органов государственной власти, деятели культуры, композиторы, поэты и представители духовенства.

Ранее и глава регионального парламента Владимир Константинов отмечал, что нынешний гимн, написанный композитором Алемдаром Карамановым и крымской поэтессой Ольгой Голубевой, не отражает новые реалии.