Объявлен конкурс на новый гимн Республики Крым
Государственный совет Республики Крым объявил творческий конкурс на лучший проект государственного гимна региона. Соответствующее постановление депутаты приняли на заседании совета, сообщает корреспондент ТАСС.
«Действующий гимн создавался в девяностых годах прошлого века, когда Крым находился в составе Украины. Впервые он был исполнен как целостное произведение 20 октября 2000 года на торжественном собрании, посвященном второй годовщине принятия Конституции Автономной республики Крым, и на сегодняшний день выполнил свою историческую роль», — доложил замглавы регионального парламента Сергей Цеков.
Он отметил, что в действующем тексте гимна нет примеров героизма и патриотизма крымчан в период Крымской весны и воссоединения региона с Российской Федерацией.
Варианты нового гимна будут принимать до 31 мая 2025 гола, результаты объявят в июне. В состав конкурсной комиссии войдут представители органов государственной власти, деятели культуры, композиторы, поэты и представители духовенства.
Ранее и глава регионального парламента Владимир Константинов отмечал, что нынешний гимн, написанный композитором Алемдаром Карамановым и крымской поэтессой Ольгой Голубевой, не отражает новые реалии.