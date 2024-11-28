На 7-м километре построят больше тысячи коммерческих квартир

Застройка по заказу ООО «СЗ Корабельный» в исполнении индивидуального предпринимателя Алексея Проценко планируется по улице Мате Залки, в Балаклавском районе. Пока представили только первый этап. Всего же проект включает три квартала по три дома в каждом, с переменной этажностью от девяти до пяти этажей (высота от 32 до 19 метров). Дома образуют замкнутые кварталы с комплексным благоустройством во дворах: по принципу «дворы без машин». Парковки располагаются между кварталами. На первых этажах планируется встроенные помещения коммерческого и общественного назначения. Во дворах предусмотрены детские и спортивные площадки, за их пределами — площадки для раздельного сбора ТКО.

Общая площадь участка застройки – 51 тысяч кв.м, суммарная площадь всех зданий — 89,4 тысяч кв.м. Общая площадь квартир — 53,9 тысяч кв.м, количество квартир в трех очередях — 1032 и 55 встроенных помещений.

Количество машино-мест — 603, что, по словам разработчика, больше норматива (1 машина на две квартиры).

Проектом предусматриваются все типы квартир: от однокомнатных до четырехкомнатных, а также особенные — с открытыми террасами на верхних этажах и уникальные двухуровневые с индивидуальными входами прямо с улицы. Все квартиры имеют остекленные лоджии. На фасадах же предусматривается размещение декоративных корзин для наружных блоков сплит-систем. Инклюзивность среды планируется обеспечивать входами в подъезды без ступеней.

Разработчики представили на суд членов архсовета три варианта фасадов, выполненных в современном стиле, но с элементами традиционной архитектуры. Основная полемика развернулась как раз по поводу их конструктивного и цветового решения.

Кому-то из экспертов не понравились торцы высотных секций, кто-то возражал против вхождения массивных конструкций первого этажа в тонкую балку над ним. Член архсовета Валерий Дорошко поинтересовался результатами археологических исследований и в ответ на заверения, что такие были проведены, и при этом ничего обнаружено, заявил, что, по его данным, на этом месте располагалась усадебная застройка, о чем Севнаследие почему-то не осведомлено.

В результате довольно долгого обсуждения, с обещаниями учесть все высказанные замечания на стадии проектирования, с вариантом №1 представленного проекта согласилось большинство, ориентируясь на сомнительно профессиональный аргумент — «больше нравится».

А детский сад — за госсчет

Совсем иначе архитекторы застройщика подошли к проекту детского сада, который, являясь частью социальной инфраструктуры коммерческой застройки, будет возводиться за государственный счет.

Как пояснил и.о.замгубернатора Максим Жукалов, «просто был заключен договор между правительством Севастополя и застройщиком, в соответствие с которым для обеспечения необходимой инфраструктуры всего комплекса нужно построить четыре детских сада, из которых только один будет за счет застройщика». По его словам, денежные средства выделит Министерство просвещения, а проектную документацию готовит застройщик, чтобы в 2025 году при возведении жилых домов уже была социальная инфраструктура для жителей.

К слову, на 7 км предполагается построить и школу, и также за счет средств бюджета.

Пока же члены архсовета, подискутировав, отправили проект детского сада на недельную доработку по причине неприятия цветовых решений фасада. Уж слишком пестрым он им показался в исполнении ИП Алексея Васильковского. И благоустройство территории они назвали не вполне проработанным.

Первый этап строительства жилого комплекса на 7 км Балаклавского шоссе на бывших сельскохозяйственных землях планируется начать в конце 2025 года, а сдать — в 2027-м.