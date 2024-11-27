Украл брошенный на площади Нахимова автомобиль

Сообщение в социальной сети о брошенном транспортном средстве натолкнуло севастопольца на мысль, продать автомобиль на запчасти. Что он и сделал.

В соцсетях Севастополя появилась публикация, что на автомобильной парковке на пл.Нахимова длительное время стоит бесхозный автомобиль с иностранными номерами. Сообщение увидел 25-летний местный житель и отправился на площадь. Отыскав нужный автомобиль и определив по внешнему виду, что машина давно брошена владельцем, злоумышленник решил украсть ее. Поздно вечером, выждав момент, когда поблизости никого не было, мужчина дернул за ручку двери автомобиля, тот оказался незапертым. Внутри были ключи. Машина завелась и угонщик на ней уехал домой. В дальнейшем ему удалось продать автомобиль на запчасти за 65 тысяч рублей.

В это же время публикацию о брошенном автомобиле увидел его 36-летний владелец, который оставил транспортное средство на парковке из-за неисправности. Вечером хозяин приехал на пл.Нахимова, но автомобиля там уже не было.

По заявлению владельца сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Ленинскому району Севастополя установили местонахождение и автомобиля, и подозреваемого в его хищении. Транспортное средство было возвращено хозяину, а злоумышленника задержали. За кражу с причинением значительного ущерба ему грозит наказание до пяти лет лишения свободы.

Пресс-служба УМВД России по Севастополю напоминает: объявления о «бесхозных» автомобилях в интернете могут подтолкнуть недобросовестных граждан к противоправным деяниям.