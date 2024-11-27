Силы ПВО сбили 25 украинских беспилотников над Черным морем и Крымом

За два часа средства ПВО уничтожили и перехватили 25 украинских беспилотных летающих аппаратов самолетного типа над Черным морем и Крымом, сообщили в Минобороны РФ.

«27 ноября с 8.30 до 10.30 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО 25 украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены и перехвачены над акваторией Черного моря и территорией Республики Крым», — цитирует сообщение Минобороны ТАСС.