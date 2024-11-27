«Щелкунчика на льду» везут в Севастополь

В один день запланированы аж три показа.

В Севастополе 4 января сыграют спектакль «Щелкунчик на льду». Постановку по мотивам знаменитой сказки Гофмана на музыку Чайковского привезет из Санкт-Петербурга продюсерский центр «Шоу Сезонов». На этот раз всем известная история будет разыграна на льду. Зрителям представят невероятные акробатические выступления, сказочные костюмы, захватывающие танцы и удивительные спецэффекты.

Ведущие роли в спектакле исполняют фигуристы Санкт-Петербургской школы фигурного катания — солисты мировых ледовых шоу. Хореограф постановщик Дмитрий Лапшин.

Спектакль дадут в спорткомплексе «Ледовый», который является частью севастопольского филиала ФАУ «Центральный спортивный клуб армии» (ЦСКА) на ул. 4-я Бастионная, 29.