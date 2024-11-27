Привезли из Минска «золото», «серебро» и «бронзу»

Юные всадницы из севастопольской школы верховой езды «Гранд-при» удачно выступили на международных соревнованиях по конному спорту в столице Белоруссии.

На базе Республиканского центра олимпийской подготовки конного спорта и коневодства (РЦОП КсиК) 21-23 ноября состязались российские и белорусские команды. Зачет проводился в двух возрастных группах: юниоры (по версии организаторов соревнований — «юноши») — 16 лет и младше, а также дети — 14 лет и младше. По условиям, участники выступали на лошадях, которые им по жребию предоставили хозяева соревнований, это обеспечивало равные условия для всех спортсменов.

Севастопольская школа верховой езды «Гранд-при» отправила в Минск пять спортсменок. 14-летняя Виктория Потапова стала победителем маршрута Н-100 см, ее ровесница Полина Алексеева завоевала «бронзу», а 12-летняя Полина Мороз заняла пятое призовое место на маршруте Н-90 см.

В командных соревнованиях по преодолению препятствий «Крымские лихие» в составе П.Алексеевой, Дарьи Телегиной (14 лет) и Алины Шариповой (спортсменка из Москвы) завоевали «серебро», а команде «Звезды Севастополя» — из Алины Мирецкой (13 лет), В.Потаповой и П.Мороз — досталась «бронза».

— Очень понравилась организация мероприятия. Белорусская сторона не только предоставила спортивных лошадей, но и организовала увлекательную экскурсию по Минску, — рассказала «Севастопольской газете» президент севастопольского регионального отделения Федерации конного спорта России Наталья Мирецкая.

Она выразила благодарность Федерации конного спорта России, предоставившей возможность для юных спортсменов Севастополя принять участие в международных соревнованиях.