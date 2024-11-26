В Севастополе в 2025 году коммунальные тарифы вырастут на 12,6%

Правительство России утвердило индексы изменения размера платы по коммунальным услугам для регионов. Распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Средний индекс роста по стране варьируется от 8,6 процента до 21,1 процента.

Для Севастополя средний индекс коммунальных тарифов на следующий год установлен: с 1 января в размере 0%; с 1 июля — +12,6%.

Для сравнения: тарифы на ЖКХ в Республике Крым повысят на 11,9%, в Краснодарском крае — на 12,2%, в Ростовской области — на 10,6%, в Москве — на 15%, в Санкт-Петербурге — на 14,6%.

Среди регионов с самой высокой планируемой индексацией оказался Пермский край, где размер платы может возрасти на 21,1%, самая маленькая индексация планируется в Приамурье — 8,6%.

В коммунальные услуги включены холодная и горячая вода, электричество, подача тепла, водоотведение, газоснабжение, твердое топливо, вывоз мусора. До 2017 года вывоз мусора относился к жилищным услугам, но потом его перевели в разряд коммунальных.