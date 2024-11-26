В Крыму построят 14 яхтенных марин

За 63,5 млн рублей в Республике Крым обустроят 14 яхтенных марин 20 портопунктов. Объекты инфраструктуры планируют разместить в Керчи, Алуште, Ялте, поселке Черноморском и других прибрежных населенных пунктах, сообщили ТАСС в региональном Министерстве транспорта.

В 2023 году в пресс-службе Минтранспорта республики сообщали, что в госпрограмму «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя» до 2030 года намерены включить строительство и реконструкцию 34 объектов портовой инфраструктуры, из них 14 марин и 20 портопунктов. Места расположения и сумма, необходимая на обустройство, не назывались.

«Стоимость строительства 34 объектов <...> составила 63 502 468,76 руб. При включении мероприятий по созданию яхтенных марин и портопунктов Республики Крым в Госпрограмму, будут разработаны индивидуальные проекты, которыми будут определены конкретные сроки и предельная стоимость строительства объектов», — говорится в ответе на запрос, подписанном замминистра транспорта региона Александром Овдиенко.

Яхтенные марины, после официального утверждения, планируют разместить: две в районе Керчи, по одной в Судаке, Евпатории, Феодосии, Ялте, поселках Гурзуф, Кацивели и Черноморское, городе Алупке, селах Оленевка и Песчаное, на озере Донузлав. Портопункты: в Алупке, Гурзуфе, Малореченском, Коктебеле, Алуште, Судаке, Евпатории, у Ласточкиного гнезда, Симеизе, Партените, Феодосии и других местах.

Он отметил, что министерством неоднократно в отраслевые органы направлялись предложения о включении мероприятий по строительству и реконструкции указанных объектов в госпрограмму.

В марте полномочный представитель президента России в Южном федеральном округе Владимир Устинов сообщал ТАСС, что до 2026 года включительно на строительство объектов портовой инфраструктуры в Крыму и Севастополе будет направлено более 900 млн рублей.

О госпрограмме

ФЦП социально-экономического развития Крыма и Севастополя принята в 2014 году, позднее она переформатирована в госпрограмму. Ключевые из уже созданных объектов — Крымский мост, энергомост, новый аэропорт в Симферополе, две теплоэлектростанции, инженерные сооружения для обеспечения водой восточного Крыма и трасса «Таврида». Объем финансирования госпрограммы составляет 840 млрд рублей.