Стройки объектов Госпрограммы следует активизировать

Готовность объектов Госпрограммы в Севастополе, которые должны быть сданы в 2024 году, недостаточная. Это было установлено в ходе осмотра стройплощадок директором департамента реализации региональных инвестиционных программ Минстроя России Сергеем Карасевым.

Федеральный чиновник 25 ноября был на полуострове с рабочим визитом. Вместе с С.Карасевым стройплощадки в Севастополе инспектировали руководители Дирекции госпрограм (АНО «ДИАС ГП»). По итогу мониторинга проверяющие провели совещание в городском правительстве, где обсудили вопросы кассового исполнения и контрактации средств федерального бюджета по расходам, предусмотренным в рамках Госпрограммы в 2024 году, реализацию плана по снижению дебиторской задолженности и ее прогнозу, состояние вводных объектов 2024 года.

В результате инспекции правительству Севастополя даны рекомендации: усилить контроль за кассовым исполнением, снизить дебиторскую задолженность; а подрядным организациям — активизировать выполнение строительно-монтажных работ на объектах капстроительства.

Были рассмотрены и проблемные вопросы, в том числе риски несвоевременного ввода в эксплуатацию объектов и пути минимизации таких рисков.

Наименее готовым объектом на сегодня назван «Многопрофильный лечебно-диагностический корпус онкологического диспансера» (готовность — 20%). На втором месте — «Севастопольская больница скорой медицинской помощи» (готовность объекта — 22,5%). Готовность подстанции скорой помощи №1 на пр.Победы оценена в 75%.

Также пресс-служба Дирекции по информационно-аналитическому сопровождению госпрограммы социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя сообщила о степени готовности физкультурно-оздоровительного комплекса с залом для бокса на ул.Вакуленчука (84%), детского сада на ул.Вакуленчука (48%), детского сада на ул.Руднева (85%), пожарного депо в селе Павловка (89%), клуба в Первом отделении Золотой Балки (84%).

Должны сдать 23 объекта

1 ноября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал о встрече с вице-премьером Правительства РФ Маратом Хуснуллиным, в ходе которой обсуждались актуальные вопросы реализации Госпрограммы социально-экономического развития Севастополя. В 2024 году должны сдать 23 объекта, но пока работы завершены только на девяти. Готовность некоторых на встрече была оценена, как высокая.