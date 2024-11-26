Состав комиссии по генплану изменили

В состав комиссии по подготовке Генерального плана города внесли изменения, что связано с переменами в структуре городского правительства, а также новым составом Законодательного собрания.

Соответствующее постановление подготовлено правительством города.

Председателем комиссии, как и прежде, является заместитель Губернатора города Севастополя, осуществляющий координацию и контроль деятельности Департамента архитектуры и градостроительства города Севастополя, ныне это Максим Жукалов.

Заместитель председателя — директор департамента архитектуры и градостроительства города Севастополя — член правительства Севастополя.Сейчас и.о.директора департамента архитектуры и градостроительства — Юлия Шемонаева. Секретарь комиссии — главный специалист-эксперт отдела территориального планирования и градостроительного зонирования Управления градостроительной политики Департамента архитектуры и градостроительства города Севастополя.

В состав комиссии но новому генплану вошли руководители департаментов, в том числе являющиеся членами правительства города, а также начальники управлений. Среди них — начальник управления градостроительной политики департамента архитектуры и градостроительства города Севастополя; начальник управления государственного строительного надзора и экспертизы города Севастополя; начальник управления охраны объектов культурного наследия; директор департамента природных ресурсов и экологии города Севастополя; начальник управления государственной регистрации права и кадастра Севастополя и т.д.

В новый состав также вошли начальник управления по делам молодежи города Севастополя и начальник управления спорта города Севастополя. Прежде оба ведомства входили в одно структурное подразделение городского правительства.

Решать судьбу генплана Севастополя будут также спикер заксобрания и новые депутаты, избранные в городской парламент в сентябре 2024 года. Документ уточняет названия комитетов и комиссий, которые в третьем созыве заксобрания значительно изменились по сравнению со вторым.

Членами комиссии по генплану также остаются начальник Федерального государственного казенного учреждения «Крымское территориальное управление имущественных отношений» Минобороны России (по согласованию) и представитель Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Севастополю.

Постановление правительства Севастополя до конца ноября должно пройти антикоррупционную экспертизу. Из этого можно сделать вывод, что в декабре генплан начнут активно принимать.