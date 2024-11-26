Против повышения ставок земельного налога высказался только один депутат

Против проголосовал только коммунист Василий Пархоменко. Он раскритиковал представленный и.о.директора департамента финансов Владимиром Плотниковым законопроект. И не только данный проект, а в целом подходы городского правительства к вопросам налогообложения и экономики.

По мнению В.Пархоменко, сегодня нет никаких оснований вносить изменения в закон, который изначально был принят 26 ноября 2014 года. Депутат считает, что выход на среднестатистические параметры по налогообложению в Севастополе должен сопровождаться ростом социально-экономических показателей, соотносимых с теми, что имеются в городах, на которые ссылается правительство города: Краснодар, Астрахань, Ростов-на-Дону и др. Но по многим параметрам, и в первую очередь, доходам, севастопольский житель отстает примерно в два – два с половиной раза от таких же показателей в этих городах.

— К сожалению, в Севастополе самая высокая потребительская корзина, у нас самый дорогой бензин, у нас самый дорогой квадратный метр жилья. Даже икра у нас больше всех подорожала и картофель тоже, в чем я убедился лично на днях. Мы в два раза отстаем от регионов, которые приводились в пример. Возникает вопрос: может, мы торопимся с выведением средних показателей ставки налогообложения для севастопольцев? И имеем ли мы вообще моральное и юридическое право это делать?! — обратился к коллегам-депутатам В.Пархоменко.

Он также сказал, что упреждал исполнительную власть от соблазна подобных решений при формировании нынешнего бюджета, считая повышение налогов для населения неправильным путем.

— Какие бы цифры нам сейчас не называли, в принципе сегодняшнее решение в десятки раз повысит земельный налог. Правда это растянуто на достаточно долгий период. Но все равно, тенденция обозначена, — подытожил В.Пархоменко.

Он призвал коллег очень внимательно относиться к вопросам, которые касаются жизнеобеспечения граждан, особенно, в части их доходов, в сравнении с параметрами в среднем по стране, говорящими не в пользу Севастополя.

В.Пархоменко оказался единственным депутатом, проголосовавшим против принятия увеличения земельного налога.

Увеличили в 12 и в 30 раз

На данный момент в Севастополе платят 0,025 процента от кадастровой стоимости земельного участка, используемого для личного подсобного хозяйства, садоводства и огородничества и 0,01 процента — в отношении земельных участков, занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса или приобретенных для жилищного строительства (за исключением земельных участков, используемых в предпринимательской деятельности). Соответственно ставки земельного налога поднимут в 12 и в 30 раз.

Но так как Налоговым кодексом установлено, что при повышении ставок земельного налога для физических лиц применяется коэффициент, ограничивающий рост налога, подлежащего уплате, не более чем на 10 процентов по сравнению с суммой налога за предшествующий год, платить население станет больше, но не полную сумму. Полностью земельный налог севастопольцам начислят через 26 лет (за дачи) и через 36 лет (жилая застройка).

В.Пархоменко задал вопрос А.Плотникову:

— Какого количества севастопольцев коснется это нововведение?

— Я думаю, это будет большое количество именно физических лиц. Юридических лиц ни одного не коснется. По количеству земельных участков в городе не скажу, — ответил чиновник.

Он объяснил, что за небольшой участок в шесть соток в этом году налог платят в 250 рублей, а в следующем году он не превысит 275 рублей. Кроме того, для льготников: пенсионеров, инвалидов, ветеранов, чернобыльцев, многодетных и т.п. в Налоговом кодексе установлен вычет из суммы земельного налога на шесть соток площади земельного участка.