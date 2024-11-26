Переход на улице Героев Севастополя протек

С наступлением дождливой погоды на конструкциях совсем недавно открытого после многомиллионного ремонта подземного пешеходного перехода начала выступать влага.

Как следует из сообщения пресс-службы правительства Севастополя, «на место оперативно выехали руководители департамента транспорта, подрядной организации, стройконтроля и специалисты Водоканала. Были проведены все необходимые обследования инженерных сетей, а также тоннельной части и стыков пешеходного перехода. Предварительна причина проявления влаги на стенах подземного перехода — образование щелей в стыках между вновь уложенным асфальтом и бордюрным камнем».

Подрядчик проведет работу над ошибками за свой счет: методом инъектирования будут расшиты швы входной группы и тоннельной части. Перекрывать проход по переходу не будут.

Срок гарантийных обязательств на данном объекте — восемь лет. Подрядчик краснодарская фирма «Дорстройкубань-19».