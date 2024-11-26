Отремонтируют старинные лестницы к Петропавловскому собору

Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства заключила контракт с единым поставщиком на ремонт лестниц в районе сквера Петра и Павла на городском холме. Исполнителем выбрана севастопольская фирма ООО «Авес-строй».

Специалисты компании за восемь миллионов рублей демонтируют старые лестничные ступени, произведут специальную обработку аутентичных гранитных плит. Утраченные части восстановят. Уложат обратно. Уровень площадок, местоположение, количество и высоту ступеней сохранят. Лестницы Петропавловского собора находятся в зоне исторического поселения, поэтому материал из которых они сделаны и конструктивные решения являются предметом охраны.

Исполнителю уже выплачен аванс в половину стоимости будущих работ.

Ранее ООО «Авес-строй» выполнил ремонт и благоустройство сквера, прилегающего к храму.