Новый медкластер даст возможность проводить трансплантации

Медицинский кластер, который строится в Севастополе в районе хутора Пятницкого, даст возможность впервые в Крыму проводить трансплантацию органов — сейчас организовать такие процедуры технически невозможно, сообщили ТАСС в городском департаменте здравоохранения.

Пересадка органов в настоящее время не проводится ни в Севастополе, ни в соседней Республике Крым. Планы по обучению хирургов и проведению подобных процедур обсуждаются уже несколько лет — так, еще в 2019 году Севастополь посещал главный трансплантолог Министерства здравоохранения РФ Сергей Готье, и тогда озвучивалась вероятность начала операций по пересадке почек в 2019 году. Однако, позднее в эти планы вносились коррективы, и реализовать их до сих пор не удалось.

«Оказание медицинской помощи по трансплантации органов и тканей человека планируется во вновь построенных медицинских организациях», — говорится в ответе департамента здравоохранения Севастополя на запрос агентства. В департаменте подтвердили, что речь идет о строящемся в городе медицинском кластере.

В сообщении поясняется, что ни одна из организаций, которые подведомственны департаменту и сейчас существуют в городе, не удовлетворяет требованиям для получения лицензии на проведение операций по трансплантации. Эти нормы диктуются федеральным законодательством.

Медицинский кластер в районе хутора Пятницкого строят в рамках госпрограммы социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя с 2018 года. Пока возводят онкологический центр и больницу скорой помощи, хотя изначально задумывалась также и новая инфекционная больница, и медицинское училище. За эти годы на стройке менялся подрядчик, полностью переделывалась проектная документация, а стоимость объектов значительно выросла.