На мысе Хрустальный установят один из 12 маяков русского мира

О проекте «Маяки русского мира» рассказал вице-президент Союза архитекторов России Алексей Комов. По его словам, один из объектов установят на территории культурно-образовательного кластера в Севастополе на мысе Хрустальный.

Проект родился на образовательном форуме «Юг Молодой» в Запорожской области. Собравшиеся там креаторы решили разработать новый русский архитектурный стиль, что пока вылилось в 12 «Маяков русского мира» для городов новых исторических территорий. Каждый из 12 маяков обещают сделать уникальным, а их стили выбраны от древнерусского до авангарда.

Прототипом классической стелы-маяка для Бердянска стал Екатерининский храм в Херсоне. Девятиметровая стела также появится в Симферополе на углу улиц Екатерининской и Пушкина. Готовы проекты маяков для Мариуполя, Донецка, Луганска и даже Одессы и Киева.

На сайте проекта картинки, как будет выглядеть маяк на мысе Хрустальный в Севастополе, пока нет.