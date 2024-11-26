Бюджет Севастополя приняли без замечаний

Главный финансовый документ Севастополя на 2025 год и еще два года приняли 26 ноября на сессии Законодательного собрания единогласно и сразу во втором и третьем чтениях.

Окончательно утвержденная доходная часть составила 69,6 млрд рублей, расходная — 74,4 млрд рублей.

Как прозвучало на заседании, доходы бюджета возросли за счет дополнительно «найденных» четырех миллиардов, из которых полтора — это дополнительные федеральные трансферты. Одновременно на те же четыре млрд рублей возросла и расходная часть. Таким образом, бюджетный дефицит — превышение расходов над доходами составил 4,8 млрд рублей — это 6,4%.

Для сравнения, в Республике Крым бюджет региона на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов в первом чтении приняли 26 ноября с дефицитом в 3,9 млрд рублей, при сумме дохода в 220,4 млрд руб и расхода — 224,3 млрд руб., с дефицитом в 1,7%.