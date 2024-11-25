Выставки посвятили 130-летию Ивана Папанина и зимнему Севастополю

Выставка под названием «Здорово, Братки!» откроется 26 ноября в 13.00 в ретрокинотеатре «Украина». Экспозиция расскажет о праздновании Нового года легендарными полярниками. Выставку посвятили 130-летию со дня рождения знаменитого полярника, покорителя Арктики, дважды Героя Советского Союза Ивана Папанина.

Дело в том, что Севастопольский музей обороны хранит уникальный персональный фонд Ивана Дмитриевича Папанина, в частности о дрейфующей экспедиции Главсевморпути. Как известно, экспедиции из четверых человек пришлось встречать Новый 1938 год в палатке, в условиях суровой Арктики. Находясь на дрейфующей льдине, полярники смогли установить радиосвязь, услышать бой Кремлевских курантов и даже новогодний концерт из Москвы.

«Готовясь к новогоднему вечеру, – писал начальник первой в мире полярной станции «СП-1» И.Д. Папанин, – открыл банку паюсной икры, достал сосиски, копченую грудинку, сыр, орехи, шоколад, раздал каждому по тридцать пять конфет «Мишка». Позвали в палатку пятого зимовщика – Веселого, чему пес очень обрадовался».

Частью выставки станет сюрприз в виде еще одной экспозиции «Зимний Севастополь». Вниманию посетителей представят музейные фотографии, живописные и графические произведения, на которых в разные годы изображен Севастополь зимой.

Некоторые посетители наверняка вспомнят редкие снежные зимы, которые бывали в Севастополе, глядя на фотографии, которые севастопольские фотографы, как правило, спешат сделать, едва в воздухе закружатся первые снежинки.

Выставку можно будет бесплатно посетить до 12 января.