В Крыму не планируют вводить графики подачи воды, несмотря на ее дефицит

Власти Крыма не рассматривают введение графиков подачи воды в населенных пунктах региона в связи с недостаточным наполнением водохранилищ из-за дефицита осадков. Об этом ТАСС сообщили в региональном министерстве жилищно-коммунального хозяйства.

Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 1 ноября сообщало, что общий суммарный запас воды в водохранилищах, расположенных в руслах основных рек, к началу ноября составил 104,703 млн куб.м, что на 8,57 млн куб.м меньше, чем месяц назад. В ряде сел Симферопольского района, где проживает около 30 тыс. человек, введены графики подачи воды из-за обмеления Аянского водохранилища.

«В настоящее время вопрос внедрения режима подачи воды по графику в населенные пункты, в которых водоснабжение осуществляется из поверхностных источников, министерством не рассматривается. Ситуация с низким уровнем воды в Аянском водохранилище, к сожалению, не является единичным случаем, однако объем водопотребления позволяет не рассматривать переход на подачу воды согласно графику», — говорится в ответе на запрос, подписанном замминистра Романом Восколуповым.

По его словам, опыт эксплуатации последних десятилетий позволяет утверждать о малой эффективности остановок водоснабжения в отдельных микрорайонах. Возможно снижение давления в сети в ночное время и другие меры, поэтому для недопущения подачи воды по графику в других населенных пунктах Симферопольского района, а также в Симферополе специалистами производится регулировка системы водоснабжения для перераспределения потоков воды.

Аянское водохранилище объемом 3,9 млн куб.м было построено в 1932 году для водоснабжения Симферополя и Симферопольского района. Оно питается за счет горных рек, сток в которых в нынешнем году значительно снизился или вообще прекратился. В Госкомитете по водному хозяйству и мелиорации региона ТАСС сообщали, что запаса воды в водохранилищах Крыма хватит на 190 дней. Водоснабжение жителей Крыма осуществляется как из водохранилищ естественного стока, так и за счет подземных источников.