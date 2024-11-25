В честь героев высадили еще 52 кипариса

Вместе с родными и близкими погибших бойцов именные деревья высаживали представители городских властей, командования Черноморского флота и филиала фонда «Защитники Отечества».

— Вот уже более двух лет идет специальная военная операция. За эти годы были успехи, но были и горькие потери. И мы просто обязаны помнить тех, кто сложил свои головы во имя Родины, во имя нас с вами. Дорогие родные и близкие, я от всей души желаю вам душевных сил и терпения. Мы уверены, что враг будет разбит, и победа, безусловно, будет за нами. Вечная память нашим героям! — обратился к участникам мероприятия председатель заксобрания Владимир Немцев.

Первые 65 именных кипарисов и туй в Сквере героев специальной военной операции были высажены в ноябре 2022 года.

Севастопольцы, погибшие в ходе специальной военной операции