Учить математике и физике будут лучше

Правительство Российской Федерации утвердило комплексный план по повышению качества преподавания математики и естественно-научных предметов в школах до 2030 года.

Соответствующее распоряжение размещено на сайте кабмина.

План состоит из шести разделов. Первый посвящен модернизации содержания учебных предметов, в том числе включает обновление стандартов программ по окружающему миру, математике, физике, химии и биологии, а также создание новых учебников и учебно-методических пособий по этим предметам.

Второй — направлен на повышение качества подготовки учителей математики и естественных наук, устранение дефицита таких педагогов в школах.

Профориентации школьников посвящен третий раздел комплексного плана, подразумевающий расширение сети профильных классов и классов с углубленным изучением указанных предметов.

Четвертый и пятый блоки направлены на разработку методических материалов и совершенствование системы управления качеством образования.

Последний раздел включает мероприятия по совершенствованию преподавания, в том числе введение в вузах обязательного вступительного экзамена по физике на все инженерные направления.

В результате реализации этого масштабного плана к 2030 году до 30% увеличится доля молодых учителей естественно-научных предметов и до 10% — числа учащихся, углубленно изучающих математику и естественные науки, а также повышение до 35% доли сдающих ЕГЭ по профильной математике и естественно-научным предметам.