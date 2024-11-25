Цифрового двойника хотят сделать и для Евпатории

Речь идет об организации единой цифровой платформы экологического мониторинга полуострова, по подобию того, что разрабатывается в Севастопольском государственном университете (СевГУ) для Евпатории.

С предложением расширить проект СевГУ в Госсовет и правительство Республики Крым обратились представители Общественного совета при горсовете Евпатории совместно с евпаторийским отделением Русского географического общества.

Как уже сообщала «Севастопольская газета», разработчиками и реализаторами проекта является Институт перспективных исследований (ИПИ) СевГУ.

Встреча ведущего научного сотрудника лаборатории «Региональные и климатические системы» ИПИ СевГУ, руководителя проекта «Цифровой двойник геосистемы приморской территории» Владислава Евстигнеева с Общественным советом Евпатории и городскими чиновниками уже состоялась.

Ученый рассказал о создании единой цифровой платформы экомониторинга в Севастополе в рамках выполнения стратегического проекта программы «Приоритет 2030» и о мероприятиях научно-образовательного центра (НОЦ) «МореАгроБиоТех».

По словам В.Евстигнеева, проект включает четыре измерительных комплекса для оценки качества воздуха, экологической обстановки в море и питьевой воды. Кроме того, в систему поступает текущая и прогнозная метеоинформация, индекс комфортности пребывания на курорте, инфраструктура, могут быть добавлены достопримечательности, места общепита.

В Евпатории предполагается реализовывать пилотный проект, с акцентом на рекреационную составляющую.