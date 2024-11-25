Сходили в поход за безграничными возможностями

В походах дети приобретают незабываемые впечатления и знания, которые помогут определить их дальнейшую жизнь.

«Я расправляю крылья!» — именно так выразили свой восторг воспитанники интерната — участники трехдневного похода, взобравшись на вершину Чатыр-Дага.

Более 50 подростков из ГБОУ РК «Джанкойская санаторная школа-интернат», ГБУ РК для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Чернышевский детский дом» и ГБОУ РК «Лозовская специальная школа-интернат» в сопровождении опытных инструкторов совершили восхождения на вершины Крымских гор. Три трехдневных похода организовало для них АНО «Мониторинговый центр помощи пропавшим и пострадавшим детям по городу Севастополю и Республике Крым» при поддержке Фонда президентских грантов.

— Любой поход имеет огромное эмоциональное, познавательное, оздоровительное значение для каждого ребенка. Но для воспитанников интерната — это еще и хорошая практика, в ходе которой они учатся преодолевать трудности, приобретают новые навыки, опыт командного общения и работы. Сформированные личностные качества позволят стать уверенней в себе, почувствовать, что их возможности ничем не ограничены. Раскрытие личностного потенциала каждого подростка — именно эту цель мы ставили перед собой, реализуя проект», — рассказал руководитель проекта Дмитрий Терехин.

Дети жили в палатках на Буковой поляне, учились оказывать первую помощь, отрабатывая навыки на манекенах-тренажерах и друг на друге, вязали узлы и работали с альпинистским снаряжением, переправлялись по навесной переправе, тренировались ориентироваться на незнакомой местности, используя карту и компас, изучали основы связи с применением радиостанций, разводили огонь, готовили пищу. Бесценный практический опыт, вдохновение и яркие впечатления участников похода от общения с командой проекта и дикой природой невозможно заменить никакими теоретическими занятиями.

Инициатива проведения походов для воспитанников интернатных учреждений нашла поддержку в Министерстве образования, науки и молодежи Республики Крым. Подобных программ социализации детей-сирот на территории полуострова еще не проводилось.

В планах организаторов — провести аналогичные обучающие походы с воспитанниками других интернатов Севастополя и Республики Крым, популяризировать и развивать туризм в сиротских учреждениях на полуострове, расширить программу обучения.

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