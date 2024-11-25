Предлагают новогоднее путешествие с Гераклидом

Это будет новогоднее полуторачасовое путешествие во времени, в ходе которого юные экскурсанты помогут Гераклиду вернуться в родной Херсонес.

Для этого нужно будет пройти серию испытаний, проявив свое умение работать в команде, быть смелым, решительным и догадливым. Все эти качества потребуются для того, чтобы вместе с Гераклидом отыскать древние сокровища и старинные монеты. Ребята также примут присягу граждан Херсонеса.

В поисках примут участие артисты ансамбля классического танца «Класс Балет» Севастопольского дворца Детского и юношеского творчества.

Отправиться в путешествие с Гераклидом можно будет 24, 26 и 27 декабря, 4 и 10 января в 16.00.

Разумеется, финал путешествия не обойдется без Деда Мороза и Снегурочки и хоровода у елки.

Приобрести билеты на такое необычное елочное представление можно в музейных кассах, на каждый билет посетить елку сможет ребенок (от шести лет) и один сопровождающий взрослый.